Är AI-chattbotar politiskt vinklade? Ja, visar nytt test
The Washington Post har testat AI-modellerna bakom bland andra Chat GPT, Gemini och Grok med drygt två dussin laddade politiska frågor. Resultatet: de flesta lutar tydligt åt vänst…
Washington Post
Are ChatGPT and other AI chatbots politically biased? We tested them.
President Donald Trump and other conservatives hav…
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