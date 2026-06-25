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Innovation & framtid

Är AI-chattbotar politiskt vinklade? Ja, visar nytt test

A woman and child review their ballot while voting at the Upper Marlboro Community Center, June 23, 2026. (Gail Burton/AP/TT)

The Washington Post har testat AI-modellerna bakom bland andra Chat GPT, Gemini och Grok med drygt två dussin laddade politiska frågor. Resultatet: de flesta lutar tydligt åt vänst…

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Washington Post

Are ChatGPT and other AI chatbots politically biased? We tested them.

President Donald Trump and other conservatives hav…

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