Arbetslösheten spås fortsätta ner nästa år

Arbetssökande vid receptionen på Arbetsförmedlingen på Regementsgatan i Malmö. Arkivbild.

Arbetslösheten kommer att sjunka nästa år när hushållskonsumtion och bostadsbyggande tar fart, spår Arbetsförmedlingens analytiker Marcus Löwing.

– Återhämtningen fortsätter, men långsamt. Det dröjer till andra halvåret 2027 innan vi når nivån före lågkonjunkturen, säger han till TT.

Även tillverkningsindustrin och vissa delar av tjänstesektorn som hotell- och restaurang andas optimism.

I dagsläget är 6,4 procent av arbetskraften inskrivna som arbetslösa på landets arbetsförmedlingar, en siffra Marcus Löwing tror sjunker till 6,1 procent nästa år.

Det kan jämföras med SCB:s arbetskraftsundersökning (AKU) som bygger på intervjuer. Där uppgav 8,8 procent att de var arbetslösa i maj, en uppgång från 8,5 procent månaden före.