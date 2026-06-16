Arbetslösheten spås fortsätta ner nästa år
Arbetslösheten kommer att sjunka nästa år när hushållskonsumtion och bostadsbyggande tar fart, spår Arbetsförmedlingens analytiker Marcus Löwing.
– Återhämtningen fortsätter, men långsamt. Det dröjer till andra halvåret 2027 innan vi når nivån före lågkonjunkturen, säger han till TT.
Även tillverkningsindustrin och vissa delar av tjänstesektorn som hotell- och restaurang andas optimism.
I dagsläget är 6,4 procent av arbetskraften inskrivna som arbetslösa på landets arbetsförmedlingar, en siffra Marcus Löwing tror sjunker till 6,1 procent nästa år.
Det kan jämföras med SCB:s arbetskraftsundersökning (AKU) som bygger på intervjuer. Där uppgav 8,8 procent att de var arbetslösa i maj, en uppgång från 8,5 procent månaden före.
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