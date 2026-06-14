Artisten Oliver Tree död i helikopterkrasch

Den amerikanske producenten och artisten Oliver Tree har bekräftats död efter en helikopterkrasch i Brasilien, rapporterar CNN Brasil.

Artisten är känd för låtarna ”Life goes on”, ”When I’m down” och ”Miss you”, som har miljontals spelningar på Spotify. Flera av Trees låtar har också blivit stora på Tiktok.

Två helikoptrar kolliderade med varandra på söndagen i Rio de Janeiro i Brasilien. Totalt befann sig sex personer ombord på helikoptrarna.

Oliver Tree blev 32 år.