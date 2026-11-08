Den första upplagan någonsin av Eurovision Song Contest Asia ska direktsändas av Sveriges Radio, rapporterar Kulturnytt.

Finalen går av stapeln i Bangkok den 14 november och elva länder deltar. Skådespelaren Björn Kjellman ska vara kommentator i SR:s sändning tillsammans med Carolina Norén, som kommenterat Eurovision i radion i många år.

– Kommer vi bli överraskade? Kommer det vara musik vi inte har hört förut eller är det samma sound som vi kan få höra i Eurovision? Det blir spännande, säger Björn Kjellman.