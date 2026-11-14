Under lördagskvällen kommer elva länder att tävla i den första upplagan av Eurovision Song Contest Asia i Bangkok. Aina Abdul från Malaysia är favorittippad att vinna tävlingen, rapporterar SVT Kultur. Hon sjunger låten ”Bluest sky” som framförs på engelska, vilket sticker ut i startfältet.

Bland de tävlande finns även en svensk låtskrivare, Johan Gustafsson. Han tävlar med låten ”Bae” för Laos, rapporterar SR:s Kulturnytt. Han tror att tävlingen kan få en viktig roll inom musikscenen i Asien.

– Jag tror det skulle vara enormt stort. Inte bara i exponering, för det är väldigt mycket människor. Jag tror de räknar med 600 miljoner tittare. Men det är också roligt med en stor folkfest, säger han.