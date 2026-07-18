Atenborna undrar: ”Var är grekerna i The Odessey?”
Amerikansk livsstilsdiplomati. Ett bombdåd som får sin upplösning vid ett lämpligt tillfälle. Samt en rockande präst, världens bästa pizza och, så klart, Odyssé-feber.
Ulrika Walmark rapporterar från Aten.
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