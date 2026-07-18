ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Omni

Atenborna undrar: ”Var är grekerna i The Odessey?”

(TT / Privat)

Amerikansk livsstilsdiplomati. Ett bombdåd som får sin upplösning vid ett lämpligt tillfälle. Samt en rockande präst, världens bästa pizza och, så klart, Odyssé-feber.

Ulrika Walmark rapporterar från Aten.

Få ut ännu mer av Omni – skaffa Omni Mer

  • Förklaring & fördjupning
  • Gå förbi betalväggar
  • Annonsfri upplevelse
Bli medlem
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen