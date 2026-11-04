MALMÖ 2021-01-12 Sveriges rikes lag - lagbok och domarklubba - tingsrätten i Malmö ( Malmö tingsrätt ). Foto: Johan Nilsson / TT / Kod 50090

Att förneka Förintelsen och andra folkmord blir grundlagsbrott, beslutar riksdagen enligt TT. Brottet utgörs av förnekelse av folkmord eller brott mot mänskligheten som slagits fast i svensk eller internationell domstol.

Lagändringen ska främst komma åt internetpubliceringar som hittills kan ha skyddats av tryckfrihetsförordningen. Att förneka Förintelsen är redan straffbart genom brottsbalkens hets mot folkgrupp.

Dagens riksdagsbeslut var det andra av de två som krävs för grundlagsändringar, med ett riksdagsval emellan.

Tryckfrihetsexperten Nils Funcke anser att brottet som lagändringen siktar på redan täcks in av brottsbalken, skriver han i en kritisk debattartikel i SvD.