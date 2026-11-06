Statsminister Ulf Kristersson (M) håller en pressträff efter kravet från Centerledaren.

Moderaternas partiledare Ulf Kristersson har bett talmannen om mer tid till sitt pågående sonderingsuppdrag efter beskeden från C och SD.

– Dagens besked skulle kunna göra uppgiften lite mindre omöjlig, säger Kristersson.

Sverigedemokraterna meddelade vid lunchtid att partiet släpper sitt krav på ministerposter och att man tolererar Kristersson som statsminister för en borgerlig fyrpartiregering.

Därefter höll Centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist en pressträff där hon bad både M och S om ett sakpolitiskt paket inom en vecka. Hon meddelade samtidigt att de röda linjerna mot både V och SD ligger fast.

– Med de båda beskeden finns det lite nya förutsättningar att arbeta med under den här sonderingen än det fanns för bara tre dagar sedan. Det är viktiga pusselbitar, säger Kristersson.