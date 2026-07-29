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Times Square i New York. (Yuki Iwamura /AP/TT / AP)
Ekonomi

Nedåt på Wall Street inför kvällens Fedbesked

Av Magnus Eriksson
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Börserna på Wall Street inleder onsdagens handel nedåt inför kvällens Fed-besked och rapporter från bland andra teknikjättarna Microsoft och Meta.

Efter 15 minuters handel är Dow Jones industriindex ner 0,8 procent, samtidigt som S&P 500 och Nasdaq 100 backar marginellt.

Vid Fedbeskedet klockan 20 väntas den amerikanska centralbanken Federal Reserve lämna styrräntan oförändrad. Marknaden prisar däremot in en höjning i september.

Fordonsjätten Ford lyfter runt 5 procent efter att ha redovisat ett högre än väntat resultat i tisdagskvällens delår där de även höjde sin helårsprognos för 2026.

Konsumentproduktbolaget Procter & Gamble rapporterade en något lägre omsättning än väntat för det fjärde kvartalet (april-juni) i det brutna räkenskapsåret 2025/26. Aktien backar runt 4 procent.

Microsoft och Meta rapporterar efter börsens stängning
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