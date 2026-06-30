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Arkivbild. (Richard Drew /AP/TT / AP)
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Avvaktande Wall Street inför halvårsskiftet

Av Aron Sigblad
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Det är små rörelser i förhandeln på Wall Street, efter att Dow Jones steg till ett nytt rekord i går.

Inför öppning handlas samtliga stora index kring nollan, enligt Market Watch.

Därmed går USA mot ett starkt första halvår och ett starkt andra kvartal som kan bli det bästa på sex år för breda indexet S&P 500, enligt Bloomberg.

Samtidigt varnar UBS för att det fortfarande finns frågetecken kring hur hållbara investeringsnivåerna kring AI är.

”Vi tror att exponering mot AI-relaterade aktier även framöver kommer att vara en viktig faktor för börsen. Men vi anser också att diversifiering – både inom och utanför AI – är avgörande”, skriver banken enligt CNBC.

Texten uppdateras.

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