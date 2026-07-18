Anklagelser: USA och Iran har skadat vattenanläggningar

Oljeraffinaderiet Mina Al-Ahmadi i Kuwait fotograferat i mars 2026. Enligt nyhetsbyrån AP sitter avsaltningsanläggningar ofta ihop med andra typer av anläggningar – exempelvis oljeraffinaderier. Bilden har ingen koppling till innehållet i artikeln.

Under de senaste timmarna har såväl Iran som USA blivit anklagade för att ha attackerat avsaltningsanläggningar, rapporterar CNN.

För flera länder i Mellanöstern är sådana anläggningar livsnödvändiga för att kunna omvandla havsvatten till dricksvatten.

Den första anklagelsen kom från Kuwait, som uppger att en avsaltningsanläggning började brinna efter en iransk attack.

Samtidigt hävdar Iran att amerikanska robotar har träffat en anläggning vid kusten, vilket enligt lokala myndigheter har lett till att 20 byar har blivit utan vatten.

CNN uppger att man söker den amerikanska militären för att ställa frågor om anklagelsen.