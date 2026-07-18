ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Oljeraffinaderiet Mina Al-Ahmadi i Kuwait fotograferat i mars 2026. Enligt nyhetsbyrån AP sitter avsaltningsanläggningar ofta ihop med andra typer av anläggningar – exempelvis oljeraffinaderier. Bilden har ingen koppling till innehållet i artikeln. (AP/TT)
MellanösternkrisenIrankriget

Anklagelser: USA och Iran har skadat vattenanläggningar

Av Felix Ruiz Wedjesjö
Publicerad:

Under de senaste timmarna har såväl Iran som USA blivit anklagade för att ha attackerat avsaltningsanläggningar, rapporterar CNN.

För flera länder i Mellanöstern är sådana anläggningar livsnödvändiga för att kunna omvandla havsvatten till dricksvatten.

Den första anklagelsen kom från Kuwait, som uppger att en avsaltningsanläggning började brinna efter en iransk attack.

Samtidigt hävdar Iran att amerikanska robotar har träffat en anläggning vid kusten, vilket enligt lokala myndigheter har lett till att 20 byar har blivit utan vatten.

CNN uppger att man söker den amerikanska militären för att ställa frågor om anklagelsen.

Omni förklararTrump behöver en väg ut – men vilken seger kan han sälja?

Omni Mer
CNN rapporterar löpande om händelseutvecklingen
CNN
Kuwait: Liknande attacker två dagar i rad
AP  · Ofta betalvägg
Iran anklagar USA för attacker på civil infrastruktur
Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg
AFP har sammanfattat de senaste turerna i Irankriget
AFP  · Ofta betalvägg
Avsaltningsanläggningar kombineras ofta med elproduktion
apnews.com
Annons
Boka minst tre nätter hos Elite Hotels i sommar — spara upp till 25%
Elite Hotels

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen