Bakslag för Trädgården – grannarna får rätt

I juni har Trädgården flera gånger fyllts av blågula fans som kollat på VM-matcherna där.

De grannar som klagat på ljudnivån på nattklubben Trädgården i centrala Stockholm har fått rätt i frågan om det tillfälliga bygglovet, rapporterar Mitt i.

Mark- och miljödomstolen gav grannarna rätt och nu meddelar mark- och miljööverdomstolen att den inte kommer att pröva beslutet.

Det kan nu innebära slutet för klubben, enligt TT.

– Det är tråkigt men vi hoppas på att politikerna ändrar detaljplanen så att vi kan få fortsätta, säger vd:n Jon Birgne.