Bakslag för Trädgården – grannarna får rätt
De grannar som klagat på ljudnivån på nattklubben Trädgården i centrala Stockholm har fått rätt i frågan om det tillfälliga bygglovet, rapporterar Mitt i.
Mark- och miljödomstolen gav grannarna rätt och nu meddelar mark- och miljööverdomstolen att den inte kommer att pröva beslutet.
Det kan nu innebära slutet för klubben, enligt TT.
– Det är tråkigt men vi hoppas på att politikerna ändrar detaljplanen så att vi kan få fortsätta, säger vd:n Jon Birgne.
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