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I juni har Trädgården flera gånger fyllts av blågula fans som kollat på VM-matcherna där. (Pär Bäckström/TT / TT Nyhetsbyrån)
Klubben Trädgårdens framtid

Bakslag för Trädgården – grannarna får rätt

Av Jacob Ruderstam
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De grannar som klagat på ljudnivån på nattklubben Trädgården i centrala Stockholm har fått rätt i frågan om det tillfälliga bygglovet, rapporterar Mitt i.

Mark- och miljödomstolen gav grannarna rätt och nu meddelar mark- och miljööverdomstolen att den inte kommer att pröva beslutet.

Det kan nu innebära slutet för klubben, enligt TT.

– Det är tråkigt men vi hoppas på att politikerna ändrar detaljplanen så att vi kan få fortsätta, säger vd:n Jon Birgne.

Mark- och miljödomstolen menar att bygglovet inte kan få grönt ljus
Lokaltidningen Mitt i
Trädgården har haft tillfälligt bygglov sedan 2009 – och det överklagade grannarna
TT
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