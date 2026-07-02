ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Arkivbild från maj: Utomhusklubben Trädgården under Skanstullsbron. (Christine Olsson/TT / TT Nyhetsbyrån)
Klubben Trädgårdens framtid

Ledare: Får vara nog nu – låt riksdagen besluta om gnället

Av Tomas Ekelund
Publicerad:

Striden om nattlivet lyfts på svenska ledarsidor under torsdagen. Framtiden för det populära utestället Trädgården i Stockholm är alltjämt hotad efter ett nytt rättsligt bakslag i veckan. Tre grannar har klagat på ljudnivån – och fått rätt.

Staden riskerar att tystna och frågan måste lyftas till riksdagsnivå, skriver Expressen som anser att det ”får vara nog nu”.

”Att bosätta sig centralt i en större stad, nära nöjesetablissemang och kulturliv, och sedan klaga på ljud är som att köpa ett torp mitt i en småländsk skog och gnälla på vinden som susar i lövträden”, skriver ledarredaktionen.

Dagens Nyheter är inne på samma spår och frågar sig hur lokalpolitiker planerar att agera, utöver att reagera.

”Det som verkligen betyder något är att få till ett regelverk som möjliggör för fler konsertlokaler och kulturella mötesplatser att drivas runt om i hela landet”, skriver ledarskribenten Max Hjelm.

Aftonbladet (oberoende socialdemokratisk):

Markus Alexandersson: Alf Svensson har rätt – Tidö är osund nationalism
ledare · Aftonbladet

Dagens Nyheter (oberoende liberal):

Max Hjelm: Plötsligt står politiker i rad för att rädda alkoholens kyrka
ledare · Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg

Dagens Industri (obunden borgerlig):

Henrik Westman: Nu blir det svårare att vara kriminell
ledare · Dagens Industri  · Ofta betalvägg

Expressen (liberal):

Nya beslutet: gnäll vinner i Stockholm
ledare · Expressen

Göteborgs-Posten (liberal):

Håkan Boström: Svenska MP bör lyssna på sitt finska systerparti
ledare · Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg

Svenska Dagbladet (obunden moderat):

Erik Thyselius: Mer resurser är inte alltid svaret
ledare · Svenska Dagbladet  · Ofta betalvägg

Sydsvenskan (oberoende liberal):

Jesper Sahlin: Putin trampar på allt mänskligt. Då måste Sverige behålla kylan
ledare · Sydsvenskan  · Ofta betalvägg

Om ledarsvepet

Omnis ledarsvep utgår från de största ledarsidorna i Sverige. Urvalet varierar dagligen.

Annons
Överraska med blommor till sommarens firanden – leverans direkt till dörren
Euroflorist
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen