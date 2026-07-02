Ledare: Får vara nog nu – låt riksdagen besluta om gnället

Striden om nattlivet lyfts på svenska ledarsidor under torsdagen. Framtiden för det populära utestället Trädgården i Stockholm är alltjämt hotad efter ett nytt rättsligt bakslag i veckan. Tre grannar har klagat på ljudnivån – och fått rätt.

Staden riskerar att tystna och frågan måste lyftas till riksdagsnivå, skriver Expressen som anser att det ”får vara nog nu”.

”Att bosätta sig centralt i en större stad, nära nöjesetablissemang och kulturliv, och sedan klaga på ljud är som att köpa ett torp mitt i en småländsk skog och gnälla på vinden som susar i lövträden”, skriver ledarredaktionen.

Dagens Nyheter är inne på samma spår och frågar sig hur lokalpolitiker planerar att agera, utöver att reagera.

”Det som verkligen betyder något är att få till ett regelverk som möjliggör för fler konsertlokaler och kulturella mötesplatser att drivas runt om i hela landet”, skriver ledarskribenten Max Hjelm.