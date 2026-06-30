Gulan Avci: Stockholm ska inte vara en stad som tystnar

Det är tråkigt att mark- och miljööverdomstolen inte omprövar beslutet att ge grannarna som klagat på ljudnivån på nattklubben Trädgården i Stockholm rätt. Det säger Liberalernas oppositionsborgarråd i Stockholm Gulan Avci (L) i en kommentar till Omni.

”Stockholm ska vara en stad där människor både bor och lever, inte en stad som steg för steg tystnar.”

Hon tycker att mer måste göras för att rädda Trädgården och kräver att huvudstadens rödgröna styre ”visar handlingskraft”. Det går att hitta tillfälliga lösningar för att rädda nattklubben, enligt L-toppen.