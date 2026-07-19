Balis råd till M: Leverera valfläsk om det krisar
Moderaterna bör undvika tvära kast och hålla sig till att klubba igenom lagar i sommar, och hoppas på att opinionsläget jämnar ut sig. Om det inte sker behövs det en reform som tilltalar väljarna i valrörelsens slutskede. Det säger den tidigare M-profilen Hanif Bali till Svenska Dagbladet.
Själv hade han siktat på en villareform.
– Ett miljonprogram för villor, som M gjorde på 70-talet, stycka upp tomter och sälj dem för 200 kronor styck. Ett långsiktigt valfläsk riktat mot en bred medelklass.
Just nu upplåst för alla
Opinionsläget • Kontext
Inte vid ett enda tillfälle under mandatperioden har Tidöregeringen legat före oppositionen i opinionen. Men storleken på gapet har varierat.
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