Bangkoks främste ormfångare har hundratals ormar – men inte nog med plats för dem
Bangkoks främste ormfångare, 56-årige Pinyo Pukpinyo, har fångat tusentals ormar under sin tid inom den thailändska brandkåren. Men han har ett problem, skriver The New York Times.…
The New York Times
He’s the Top Snake Catcher, and Business Is Booming. There’s Just One Problem.
Bangkok’s firefighters do more snake catching than…
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