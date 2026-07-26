Bank slår larm om hög nota för väntande super El-Niño

Bybor i Mudzi, Zimbabwe, söker efter vatten i samband med torka 2024.

Det kommande väderfenomenet ”super-El Niño” som väntas drabba världen de kommande tolv månaderna kan bli dyrt för Afrika, varnar Afrikanska utvecklingsbanken enligt Reuters. Afrikanska länder kan gå miste om 100–200 miljarder kronor bara i förlorade intäkter från förstörda skördar.

Extremväder väntas också leda till översvämningar, torka och skogsbränder och det i större skala än vanligt. Dessutom befaras det kunna förvärra flyktingkriser i länder som Sudan, Mali, Somalia och Kongo-Kinshasa.

Afrikanska utvecklingsbankens direktör, Anthony Nyong, säger att många av kontinentens länder inte har resurser att hantera förändringarna.

– Vi vill inte att våra länder dras in i fattigdom.