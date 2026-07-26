Bank slår larm om hög nota för väntande super El-Niño
Det kommande väderfenomenet ”super-El Niño” som väntas drabba världen de kommande tolv månaderna kan bli dyrt för Afrika, varnar Afrikanska utvecklingsbanken enligt Reuters. Afrikanska länder kan gå miste om 100–200 miljarder kronor bara i förlorade intäkter från förstörda skördar.
Extremväder väntas också leda till översvämningar, torka och skogsbränder och det i större skala än vanligt. Dessutom befaras det kunna förvärra flyktingkriser i länder som Sudan, Mali, Somalia och Kongo-Kinshasa.
Afrikanska utvecklingsbankens direktör, Anthony Nyong, säger att många av kontinentens länder inte har resurser att hantera förändringarna.
– Vi vill inte att våra länder dras in i fattigdom.
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