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Bybor i Mudzi, Zimbabwe, söker efter vatten i samband med torka 2024. (Aaron Ufumeli / AP)
KlimathotetEl Niño

Bank slår larm om hög nota för väntande super El-Niño

Av Daniel Persson
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Det kommande väderfenomenet ”super-El Niño” som väntas drabba världen de kommande tolv månaderna kan bli dyrt för Afrika, varnar Afrikanska utvecklingsbanken enligt Reuters. Afrikanska länder kan gå miste om 100–200 miljarder kronor bara i förlorade intäkter från förstörda skördar.

Extremväder väntas också leda till översvämningar, torka och skogsbränder och det i större skala än vanligt. Dessutom befaras det kunna förvärra flyktingkriser i länder som Sudan, Mali, Somalia och Kongo-Kinshasa.

Afrikanska utvecklingsbankens direktör, Anthony Nyong, säger att många av kontinentens länder inte har resurser att hantera förändringarna.

– Vi vill inte att våra länder dras in i fattigdom.

Det behövs hundratals miljarder dollar för att förebygga och tackla klimathotet
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Östra Afrika och Asien väntas bli särskilt drabbat av väderfenomenet
Al Jazeera
Stigande vattentemperaturer pekar mot ett särskilt varmt El Niño-år
eu.usatoday.com
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