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FN:s generalsekreterare António Guterres. (Amanuel Sileshi /AP/TT / AP)
KlimathotetEl Niño

”El Niño häller bensin över en planet som redan brinner”

Av Hedda Hallsenius
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FN:s generalsekreterare António Guterres säger att El Niño – som enligt experter fortsätter att öka i styrka och väntas bli starkare under sensommaren – kommer att ”hälla bensin på en planet som redan brinner”. Det rapporterar AFP.

– För två månader sedan varnade jag för att El Niño stod på tröskeln. Nu är den inne i huset – och den skruvar upp värmen, säger han.

Utöver El Niño väntas även en ”positiv dipol” som gör den västra delen av Indiska oceanen varmare än normalt, och den östra delen kallare, enligt Världsmeteorologiska organisationen (WMO).

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TT
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KlimathotetEl NiñoMeteorologiska världsorganisationen, WMOKlimat & miljöAntónio GuterresFN, Förenta nationerna