Arkivbild på hertiginnan Meghan, ett ”mug shot” på Thomas Markle, taget i samband med gripandet.

Länge sågs Thomas Markle som en litre förvirrad, åldrande pappa och hans dotter som en hjärtlös karriärist som vägrade låta honom träffa barnbarnen.

I november greps han misstänkt för omfattande barnpornografibrott.

Hur påverkar det världens bild av Meghan och det brittiska kungahuset?