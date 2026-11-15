Utredningen mot Thomas Markle • Omni förklarar
Barnpornografifallet som skakar brittiska kungahuset – vad gör Meghan nu?
Länge sågs Thomas Markle som en litre förvirrad, åldrande pappa och hans dotter som en hjärtlös karriärist som vägrade låta honom träffa barnbarnen.
I november greps han misstänkt för omfattande barnpornografibrott.
Hur påverkar det världens bild av Meghan och det brittiska kungahuset?
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