Barns intelligens mäts på fel sätt – nu utmanas IQ-testen
Att vara smart handlar inte bara om att kunna rätt svar. Nyfikenhet, fantasi och förmågan att lösa problem tillsammans med andra kan vara minst lika viktiga. Nu vill forskare tänka…
Washington Post
IQ tests were built for an earlier era. See new science on what makes kids smart.
Now researchers are racing to measure the skills n…
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