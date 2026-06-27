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Basshunter i publiken under säsongspremiären av Allsång på Skansen. (Pär Bäckström/TT / TT Nyhetsbyrån)
HelgIntervjuer

Basshunter hotades med kniv – flyttade till Dubai

Av Hannah Gustafsson
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Jonas Altberg, mer känd som Basshunter, lämnade Sverige i början av 10-talet och flyttade till Dubai, eftersom han blev hotad. Det säger han i en intervju med Expressen.

– Jag flyttade från Sverige för att jag fick min dörr insparkad en tisdagseftermiddag, och fick en kniv mot strupen av några jävla gängmedlemmar som sa att de skulle döda mig, säger han.

Han tror att om han inte haft vänner över i lägenheten hade han varit död i dag. Altberg säger att polisen inte kunde göra något efter händelsen, och att han än i dag sover med dubbla lås på dörren.

Läs hela intervjun via länken nedan.

Jonas ”Basshunter” Altberg: Därför lämnade jag Sverige
Expressen

Om intervjuer

Under rubriken ”Intervjuer” rekommenderar Omni-redaktionen under helgen några intressanta intervjuer med personer från flera vitt skilda branscher.

Svepen är en del av Omnis helgsatsning med rekommendationer på läsvärda, aktuella och intressanta recensioner och intervjuer som publiceras varje helg.

bakgrund
 
Basshunter
Wikipedia (sv)
Jonas Erik Altberg, känd under artistnamnet Basshunter, född 22 december 1984 i Halmstad, är en svensk sångare, musikproducent och DJ. Han producerade förut eurodance med musikprogrammet FL Studio i sin hemmastudio. I dag producerar Basshunter sin musik i musikprogrammen FL Studio och Logic Pro.
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