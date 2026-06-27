Basshunter hotades med kniv – flyttade till Dubai

Jonas Altberg, mer känd som Basshunter, lämnade Sverige i början av 10-talet och flyttade till Dubai, eftersom han blev hotad. Det säger han i en intervju med Expressen.

– Jag flyttade från Sverige för att jag fick min dörr insparkad en tisdagseftermiddag, och fick en kniv mot strupen av några jävla gängmedlemmar som sa att de skulle döda mig, säger han.

Han tror att om han inte haft vänner över i lägenheten hade han varit död i dag. Altberg säger att polisen inte kunde göra något efter händelsen, och att han än i dag sover med dubbla lås på dörren.

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