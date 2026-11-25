En bäver har byggt bo i en vägtrumma i Österåker utanför Stockholm. Som en följd kan inga bilar passera i någon riktning på vägen mellan Bergsättra och Skeppsdals brygga, rapporterar Mitti.

Vägtrumman leder vattnet från en sida till en annan. Nybygget förhindrar nu att så sker.

Boet består av ”pinnar och virken”, enligt Trafikverkets presstalesperson Katarina Wolffram.

– Det är väldigt mycket vatten, det är som en sjö på vägen och runt om. Det går inte att passera, säger hon.

Bäverbon får inte rivas utan tillstånd från länsstyrelsen. Även efter att boet tagits bort beräknas det ta upp till två dygn innan allt vatten sjunkit bort.