BBC släpper dokumentär om prinsessan Kates cancer
Prinsessan Kate berättar om sin cancersjukdom i en BBC-dokumentär som börjar sändas senare i november, rapporterar brittiska medier.
Filmare har följt när 44-åringen tar sig an Storbritanniens de tre högsta topparna i England, Skottland och Wales. Tittarna får också se när hon träffar andra cancersjuka.
– Cancer förändrar en. Den förändrar kroppen, den förändrar en fysiskt, men det förändrar en också på ett mycket djupare plan, säger hon i trailern.
Kate avslutade sin cellgiftsbehandling för drygt två år sedan.
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