Prinsessan Kate under ett besök på sjukhus i Bordon 11 november.

Prinsessan Kate berättar om sin cancersjukdom i en BBC-dokumentär som börjar sändas senare i november, rapporterar brittiska medier.

Filmare har följt när 44-åringen tar sig an Storbritanniens de tre högsta topparna i England, Skottland och Wales. Tittarna får också se när hon träffar andra cancersjuka.

– Cancer förändrar en. Den förändrar kroppen, den förändrar en fysiskt, men det förändrar en också på ett mycket djupare plan, säger hon i trailern.

Kate avslutade sin cellgiftsbehandling för drygt två år sedan.