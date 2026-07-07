Bebis-dna – etisk riskzon eller medicinsk revolution?
Allt fler länder testar om nyföddas hela arvsmassa bör kartläggas redan vid födseln. I England ska 100 000 spädbarn ingå i en studie som letar efter omkring 200 sjukdomar, skriver…
The Economist
Should every baby’s DNA be sequenced?
The genomic generation is on its way.
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