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Innovation & framtid

Bebis-dna – etisk riskzon eller medicinsk revolution?

(Jessica Gow/TT)

Allt fler länder testar om nyföddas hela arvsmassa bör kartläggas redan vid födseln. I England ska 100 000 spädbarn ingå i en studie som letar efter omkring 200 sjukdomar, skriver…

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The Economist

Should every baby’s DNA be sequenced?

The genomic generation is on its way.

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