Belgiens regering har så gott som kollapsat, rapporterar landets medier.

Under natten har koalitionsförhandlingar misslyckats med att nå en kompromiss om budgetnedskärningar och premiärminister Bart De Wever har därför tagit sig till palatset för att lämna in sin avskedsansökan till kung Philippe.

Philippe väntas dock enligt uppgifter till De Tijd inte godta De Wevers avgång utan i stället ge honom en sista chans att nå en överenskommelse.

Krisen om budgeten har pågått i månader och präglats av stora motsättningar i regeringskoalitionen. De Wever anser att skattehöjningar och budgetnedskärningar är nödvändiga för att få kontroll över statsfinanserna.