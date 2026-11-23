En man i rullstol demonstrerar mot nedskärningspolitiken i Belgien medan polisen använder vattenkanoner.

Flyg och kollektivtrafik i Belgien har drabbats av en omfattande strejk som planerats som en demonstration mot nedskärningsåtgärder, rapporterar BBC.

Det gäller hundratals avgångar i flygtrafiken, och över 50 000 resenärer tros ha påverkats. Tunnelbanan i Bryssel står också still.

Enligt polisen har omkring 50 000 personer gått ut och demonstrerat i Bryssel under dagen, skriver AFP.