Besättningsman dödad i rysk drönarattack mot fartyg

Ett skadat lager i Constanța i Rumänien efter att en marindrönare kopplad till kriget i Ukraina självdetonerat, 5 juni 2026.

En besättningsman har dödats när ett fartyg under panamansk flagg träffats av en rysk drönare på Svarta havet, uppger Ukrainas vice premiärminister Oleksij Kuleba enligt AFP. Fartyget var på väg mot en ukrainsk hamn när det träffades och började brinna.

Den döde var en 58-årig egyptisk kock. Åtta andra sjömän, bland dem turkiska och indiska medborgare, räddades på en livflotte.

Samtidigt rapporteras nya ryska anfall mot Odesa och Zaporizjzja, där minst en person dödats och flera skadats enligt TT.