Betydligt färre nya jobb än väntat i USA
Antalet nya jobb i USA ökade med 57 000 i juni. Det är klart färre än de 110 000 som analytikerna räknade med, enligt Trading Economics estimat.
Arbetslösheten låg kvar på 4,2 procent från månaden innan. Väntat 4,3 procent.
Sysselsättningen i maj reviderades ner till 129 000 från tidigare 172 000 nya jobb. Aprilutfallet justerades samtidigt ner till 148 000 från 179 000.
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