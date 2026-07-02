Betydligt färre nya jobb än väntat i USA

Antalet nya jobb i USA ökade med 57 000 i juni. Det är klart färre än de 110 000 som analytikerna räknade med, enligt Trading Economics estimat.

Arbetslösheten låg kvar på 4,2 procent från månaden innan. Väntat 4,3 procent.

Sysselsättningen i maj reviderades ner till 129 000 från tidigare 172 000 nya jobb. Aprilutfallet justerades samtidigt ner till 148 000 från 179 000.

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