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Fed-chefen Kevin Warsh. (Richard Drew /AP/TT / AP)
USA:s tillväxt

Strateger: Styrkan bortblåst – Fed väntas avvakta

Av Aron Sigblad
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Enligt Knut Magnussen på DNB Carnegie var torsdagens amerikanska jobbsiffra inte bara klart svagare än de senaste månadernas starka siffror. Den var även klart lägre än marknaden väntade sig.

– Den underliggande styrka som arbetsmarknaden har visat ser nu betydligt svagare ut, säger han till E24.

Beskedet innebär troligtvis att Fed kommer att avvakta med räntehöjningar för nu, menar han.

Dollarn försvagades på beskedet och de amerikanska långräntorna föll. Samtidigt tar Wall Street ett glädjeskutt och lyfter i förhandeln.

Christopher Hodge på Natixis tar siffran med ro, skriver Bloomberg.

Efter tre månader med starka siffror kom juni ner till mer ”normala nivåer”, anser han.

– Arbetsmarknaden är fortfarande stark och, viktigast för Fed, inte överhettad, säger han.

57 000 nya jobb skapades i USA – 110 000 väntades
www.bls.gov
Trading Economics estimat
tradingeconomics.com
Flera större valutor stärktes på beskedet
Bloomberg  · Ofta betalvägg
Handelsbanken: Siffrorna klart lägre än väntat
e24.no
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