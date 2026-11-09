Den tidigare presidenten Joe Biden anser att Donald Trumps lögner om valfusk 2020 och agerande i samband med stormningen av Kapitolium den 6 januari borde ”följa honom i graven”. Det skriver han i sina memoarer ”Promise Me, America” från tiden i Vita huset, enligt AP.

Han skriver att Trumps mål var att sitta kvar vid makten, trots valresultatet där Biden vann.

”Donald Trump ledde ett uppror. Upprorsmakarna var inte ’fredliga demonstranter’ (...) De kom beväpnade för att stoppa det formella fastställandet av ett legitimt val.”

Han är också kritisk till Trumps beslut att ”riva ner institutioner och underblåsa hat”.