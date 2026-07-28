Uppgifter: Mannen med Skellefteå-halsduken dödad i Mexiko

Mannen med Skellefteå-halsduk, Paul Belosic, som var med och stormade Kapitolium 2021 har dödats i Mexiko. Det uppger två dokumentärfilmare som pratat med mannens anhöriga, skriver Folkbladet.

– Som jag har uppfattat det och som jag har förstått så har han blivit rånmördad i den delen av Mexiko som han har bott i. Enligt uppgift så har han dessutom just blivit pappa, säger Mattias Löw till tidningen.

Han och Mathias Fjellström har följt Belosic i flera år. Mordet ska ha skett i mitten av juli men på grund av hans mexikanska medborgarskap har uppgifterna varit svåra att få bekräftade, skriver SVT Nyheter Värmland.