Uppgifter: Mannen med Skellefteå-halsduken dödad i Mexiko
Mannen med Skellefteå-halsduk, Paul Belosic, som var med och stormade Kapitolium 2021 har dödats i Mexiko. Det uppger två dokumentärfilmare som pratat med mannens anhöriga, skriver Folkbladet.
– Som jag har uppfattat det och som jag har förstått så har han blivit rånmördad i den delen av Mexiko som han har bott i. Enligt uppgift så har han dessutom just blivit pappa, säger Mattias Löw till tidningen.
Han och Mathias Fjellström har följt Belosic i flera år. Mordet ska ha skett i mitten av juli men på grund av hans mexikanska medborgarskap har uppgifterna varit svåra att få bekräftade, skriver SVT Nyheter Värmland.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen