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Mannen i Skellefteåhalsduk, bild från 6 januari (JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN)
Stormningen av Kapitolium

Uppgifter: Mannen med Skellefteå-halsduken dödad i Mexiko

Av Hannah Gustafsson
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Mannen med Skellefteå-halsduk, Paul Belosic, som var med och stormade Kapitolium 2021 har dödats i Mexiko. Det uppger två dokumentärfilmare som pratat med mannens anhöriga, skriver Folkbladet.

– Som jag har uppfattat det och som jag har förstått så har han blivit rånmördad i den delen av Mexiko som han har bott i. Enligt uppgift så har han dessutom just blivit pappa, säger Mattias Löw till tidningen.

Han och Mathias Fjellström har följt Belosic i flera år. Mordet ska ha skett i mitten av juli men på grund av hans mexikanska medborgarskap har uppgifterna varit svåra att få bekräftade, skriver SVT Nyheter Värmland.

Dokumentärfilmarna ville ta med Belosic till Skellefteå
www.folkbladet.nu
”Den röda halsduken” ska ha premiär någon gång under nästa år
radio+text · Sveriges Radio
Belosic flydde till Mexiko efter stormningen och bytte namn
tv+text · Sveriges Television
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Stormningen av KapitoliumMexikoLatinamerika