Biggs vinner republikanernas guvernörsval i Arizona
Kongressledamoten Andy Biggs vinner republikanernas guvernörsval i Arizona, skriver flera amerikanska medier.
Biggs har varit en storfavorit inför valet och har haft stöd från presidenten Donald Trump. Han ska nu försöka övertyga de republikanska väljarna i delstaten, något som tidigare Trumpkandidater har haft svårt att göra.
Men han vill också locka de som inte lutar direkt åt något av partierna, vilket är en tredjedel av alla väljare i delstaten. Därför har han sagt att han är beredd att samarbeta över gränserna, skriver NBC News.
Biggs kommer att möta den demokratiska guvernören Katie Hobbs som vill göra ytterligare fyra år, skriver CNN. Det kan bli en av de jämnaste guvernörsvalen i höst, skriver AP.
bakgrund
Andy Biggs
Wikipedia (en)
Andrew Steven Biggs (born November 7, 1958) is an American politician and lawyer serving as the U.S. representative for Arizona's 5th congressional district since 2017. A member of the Republican Party, Biggs served as a member of the Arizona House of Representatives from 2003 to 2011 and a member of the Arizona Senate from 2011 to 2017. He was president of the Arizona Senate from 2013 to 2017. Biggs served as chairman of the Freedom Caucus from 2019 to 2022. The district, which was once represented by U.S. Senators John McCain and Jeff Flake, is in the heart of the East Valley and includes part of Mesa, most of Chandler, all of Queen Creek and Biggs's hometown of Gilbert. Biggs is a candidate for 2026 Arizona gubernatorial election, seeking to challenge Governor Katie Hobbs in the general election.
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