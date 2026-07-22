Kongressledamoten Andy Biggs vinner republikanernas guvernörsval i Arizona, skriver flera amerikanska medier.

Biggs har varit en storfavorit inför valet och har haft stöd från presidenten Donald Trump. Han ska nu försöka övertyga de republikanska väljarna i delstaten, något som tidigare Trumpkandidater har haft svårt att göra.

Men han vill också locka de som inte lutar direkt åt något av partierna, vilket är en tredjedel av alla väljare i delstaten. Därför har han sagt att han är beredd att samarbeta över gränserna, skriver NBC News.

Biggs kommer att möta den demokratiska guvernören Katie Hobbs som vill göra ytterligare fyra år, skriver CNN. Det kan bli en av de jämnaste guvernörsvalen i höst, skriver AP.