Bil körde mot trafiken på E4 utanför Umeå

En bil körde mot färdriktningen på E4 mellan Umeå och Robertsfors under kvällen, rapporterar P4 Trafikredaktionen.

Polisen larmades men bilföraren ska själv ha tagit sig över på rätt sida igen, enligt Aftonbladet.

– Det är absolut ingen vansinnesgärd, säger polisens vakthavande befäl David Levy till Aftonbladet.