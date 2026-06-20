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Inrikes

Bil körde mot trafiken på E4 utanför Umeå

Av Jacob Ruderstam
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En bil körde mot färdriktningen på E4 mellan Umeå och Robertsfors under kvällen, rapporterar P4 Trafikredaktionen.

Polisen larmades men bilföraren ska själv ha tagit sig över på rätt sida igen, enligt Aftonbladet.

– Det är absolut ingen vansinnesgärd, säger polisens vakthavande befäl David Levy till Aftonbladet.

Trafikredaktionens text
radio+text · Sveriges Radio
Bil körde i fel färdriktning på E4.
Aftonbladet
Larmen började komma in vid 19-tiden
Norran Skellefteå  · Ofta betalvägg
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