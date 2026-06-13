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Valet 2026Valrörelsen

Bildt vägrar recensera M: ”Har varit rätt strikt med det”

Av Olivia W Demred
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Den som hoppades få veta mer om Moderaterna i Edvin Törnbloms DN-intervju med Carl Bildt lär bli besviken. M-veteranen, som bjudits in som ersättare för Ulf Kristersson utan partiledningens vetskap, vill av princip inte kommentera sina efterträdare.

– Det har jag varit rätt strikt med. Har jag några synpunkter kan jag framföra dem till vederbörande, vilket inträffar, säger Bildt.

Han understryker också att det inte är hans ”grej” att recensera Moderaternas politik.

På frågan hur stor sannolikheten är att han återvänder som statsminister är svaret desto tydligare: ”Noll procent.”

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