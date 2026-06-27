Billigare dans och förskola, dyrare privatimport – så slår de nya lagarna
Den sänkta bränsleskatten kan vara den mest uppmärksammade plånbokslagen som börjar gälla från den 1 juli, men TT listar flera möjliga tillskott i kassan – och nya utgifter från samma datum.
Barnomsorgen får ett fribelopp på 10 000 kronor innan avgiften beräknas och entrémomsen på dansbandstillställningar sänks från 25 till 6 procent. Tullfriheten på privatimport från länder utanför EU upp till 150 euro tas bort. En tullavgift på tre euro per vara införs.
Det blir enklare att hyra ut bostadsrätten och hyressättningen blir friare. Skattefriheten på el för att ladda bilen vid arbetsplatsen permanentas.
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