Biolog om Trumps hotellbygge: ”Massaker på mångfalden”

Demonstrationerna mot hotellbygget kallas ”Flamingoprotesterna” eftersom bygget ligger vid en flamingolagun. Bilden är tagen tidigare i juli.

Demonstranter möttes med tårgas och vattenkanoner utanför Albaniens parlament i huvudstaden Tirana på torsdagsmorgonen, rapporterar AFP. Protesterna hålls mot Jared Kushners och Ivanka Trumps planer på att bygga ett lyxhotell i ett naturreservat vid Albaniens kust.

Forskare och aktivister varnar för att projektet redan har orsakat ”oersättliga” skador på naturen. Satellitbilder som nyhetsbyrån sett visar hur ett område avskogats och hur en väg samt en bro byggts.

– Det är en absolut massaker på den biologiska mångfalden, säger marinbiologen Olsi Nika, chef för organisationen Eco Albania.