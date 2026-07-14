Dua Lipa: Albanska protesterna mot Kushner ”inspirerande”

Dua Lipa och en arkivbild från protesterna i Albanien.

”Flamingorevolutionen”, alltså de protester mot Jared Kushners och Ivanka Trumps planer på att bygga en lyxresort i Albanien, är ”inspirerande”. Det säger popstjärnan Dua Lipa, som har kosovoalbanska föräldrar, enligt The Guardian.

– Jag tycker att det är så inspirerande att se hur mycket folk verkligen bryr sig, säger hon i en podcast med den albanska författaren Lea Ypi.

Den albanska regeringen ändrade nyligen lagen som skyddar känsliga miljöområden.

– Det som oroar mig är att regeringen bara kan ändra lagen för att ta bort miljöskyddet utan att allmänheten tillfrågas, säger Dua Lipa.