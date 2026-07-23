Biosuccén får svenskar att vilja läsa Odysséen

Christopher Nolans ”The Odyssey” har blivit en braksuccé bland både recensenter och biobesökare. Den har också drivit upp läslusten för Homeros 3 000 år gamla epos – så även i Sverige, rapporterar P3 Nyheter.

– Vi såg ett ökat intresse redan i våras, men nu i juli ser vi verkligen att försäljningen stiger, säger Maria Norinder, sortimentsansvarig på Adlibris.

Främst gäller det den svenska översättningen, som gått upp på bokhandelssajtens topplista.