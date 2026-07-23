Biosuccén får svenskar att vilja läsa Odysséen
Christopher Nolans ”The Odyssey” har blivit en braksuccé bland både recensenter och biobesökare. Den har också drivit upp läslusten för Homeros 3 000 år gamla epos – så även i Sverige, rapporterar P3 Nyheter.
– Vi såg ett ökat intresse redan i våras, men nu i juli ser vi verkligen att försäljningen stiger, säger Maria Norinder, sortimentsansvarig på Adlibris.
Främst gäller det den svenska översättningen, som gått upp på bokhandelssajtens topplista.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen