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John William Waterhouses målning ”Odysseus och sirenerna” från 1891. (Wikimedia Commons)
Storfilmen "The Odyssey"

Biosuccén får svenskar att vilja läsa Odysséen

Av Joel Malmén
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Christopher Nolans ”The Odyssey” har blivit en braksuccé bland både recensenter och biobesökare. Den har också drivit upp läslusten för Homeros 3 000 år gamla epos – så även i Sverige, rapporterar P3 Nyheter.

– Vi såg ett ökat intresse redan i våras, men nu i juli ser vi verkligen att försäljningen stiger, säger Maria Norinder, sortimentsansvarig på Adlibris.

Främst gäller det den svenska översättningen, som gått upp på bokhandelssajtens topplista.

Vanligt att större filmer och serier ökar intresset för bokförlagorna
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Storfilmen "The Odyssey"AdlibrisChristopher NolanHomerosLitteraturFilm & tv