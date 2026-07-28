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Matt Damon, Christopher Nolan och Anne Hathaway. (Evan Agostini /AP/TT / AP)
Storfilmen "The Odyssey"

Sågningen av ”The odyssey”: Har inga sexscener

Av Hannah Gustafsson
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Emily Wilson, känd för sin översättning av den klassiska Odysséen, sågar Christopher Nolans annars hyllade film som är baserad på boken.

I en recension i London Review of Books skriver hon att ”The odyssey” saknar psykologiskt, emotionellt, politiskt och etiskt djup.

”Ingen av karaktärerna har övertygande motiv för sina handlingar eller ord. Det finns inga sexscener och all mat ser hemsk ut.”

Hon kritiserar också Nolans beslut att filma i ockuperade områden i Västsahara.

Läs hela recensionen av Emily Wilson här
recension · www.lrb.co.uk
Är glad över att filmen fått fler att läsa och gå på bio
BBC
”Jag skulle skämmas om jag hade skrivit något i det här manuset”
www.theguardian.com
bakgrund
 
Emily Wilson
Wikipedia (en)
Emily Rose Caroline Wilson (born 1971) is a British-American classicist and translator. She is a professor of classical studies at the University of Pennsylvania. In 2017, her translation of Homer's Odyssey was the first by a woman into English verse. Her translation of the Iliad was released in 2023. Wilson is also the author of several books, including Mocked with Death: Tragic Overliving from Sophocles to Milton (2004), The Death of Socrates: Hero, Villain, Chatterbox, Saint (2007) and The Greatest Empire: A Life of Seneca (2014).
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