Sågningen av ”The odyssey”: Har inga sexscener

Emily Wilson, känd för sin översättning av den klassiska Odysséen, sågar Christopher Nolans annars hyllade film som är baserad på boken.

I en recension i London Review of Books skriver hon att ”The odyssey” saknar psykologiskt, emotionellt, politiskt och etiskt djup.

”Ingen av karaktärerna har övertygande motiv för sina handlingar eller ord. Det finns inga sexscener och all mat ser hemsk ut.”

Hon kritiserar också Nolans beslut att filma i ockuperade områden i Västsahara.