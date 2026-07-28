Sågningen av ”The odyssey”: Har inga sexscener
Emily Wilson, känd för sin översättning av den klassiska Odysséen, sågar Christopher Nolans annars hyllade film som är baserad på boken.
I en recension i London Review of Books skriver hon att ”The odyssey” saknar psykologiskt, emotionellt, politiskt och etiskt djup.
”Ingen av karaktärerna har övertygande motiv för sina handlingar eller ord. Det finns inga sexscener och all mat ser hemsk ut.”
Hon kritiserar också Nolans beslut att filma i ockuperade områden i Västsahara.
bakgrund
Emily Wilson
Wikipedia (en)
Emily Rose Caroline Wilson (born 1971) is a British-American classicist and translator. She is a professor of classical studies at the University of Pennsylvania. In 2017, her translation of Homer's Odyssey was the first by a woman into English verse. Her translation of the Iliad was released in 2023. Wilson is also the author of several books, including Mocked with Death: Tragic Overliving from Sophocles to Milton (2004), The Death of Socrates: Hero, Villain, Chatterbox, Saint (2007) and The Greatest Empire: A Life of Seneca (2014).
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