”The odyssey” spreds på X – sågs tre miljoner gånger

Soldater vid premiären av ”The odyssey” i New York.

En högkvalitativ piratkopierad version av Christopher Nolans ”The odyssey” har läckt på X, skriver Variety.

Filmen blev viral under lördagen och visades tre miljoner gånger innan kontot som spred den togs ner några timmar senare.

”Vi tar upphovsrättsintrång på största allvar och kommer att vidta alla lämpliga åtgärder för att skydda vårt innehåll och våra immateriella rättigheter”, skriver Universal till The Hollywood Reporter.

Enligt BBC kommer läckan troligen inte att påverka biljettintäkterna. Hittills har den dragit in 640 miljoner dollar efter två biohelger.