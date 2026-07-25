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Odysseus leder sina förtappade män tillbaka till båtarna i håret. Fransk gravering från 1700-talet.
Storfilmen "The Odyssey"

Nya filmen väcker gammal fråga: Vad åt lotusätarna?

Av Tor Gasslander
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Christopher Nolans filmatisering av Homeros ”Odyssen” har väckt en del gamla frågor till liv. New York Times har tagit sig an den annars kanske inte så brännande diskussionen om vad det egentligen är lotusätarna äter.

I boken får hjälten Odysseus problem när hans besättning blir mer intresserade av att sätta i sig vad som beskrivs som lotusblommor på en ö än att fortsätta segla hemåt mot Ithaka.

Efter att ha pratat med tio olika experter kan tidningen konstatera att det i alla fall inte rör sig om den blomma som i dag kallas lotus i folkmun – men att det möjligen kan handla om opium. Kirk Freudberg som forskar om antiken vid universitetet Yale menar dock att frågan inte går att besvara, eftersom blomman bara är ”ett ting i den mytiska fantasin”.

– Den har inte någon motsvarighet i verkligheten. I stället kombinerar den olika egenskaper som får den att framstå som farlig, lockande och absolut ogrekisk, säger han.

Botaniker, experter på antiken och specialister på urgammal droganvändning har försökt besvara frågan
NY Times  · Ofta betalvägg
Forskaren: Christopher Nolan använder historien om lotusätarna för att göra en poäng om PTSD
theconversation.com
bakgrund
 
Lotusätarna
Wikipedia (en)
In Greek mythology, lotophages or the lotus-eaters (Ancient Greek: λωτοφάγοι, romanized: lōtophágoi) were a race of people living on an island dominated by the lotus tree on the island of Djerba off the coast of Tunisia, a plant whose botanical identity is uncertain. The Lotophagi race in the Odyssey are said to eat the fruit of the lotos "sweet as honey". The lotus fruits and flowers were the primary food of the island and were a narcotic, causing the inhabitants to sleep in peaceful apathy. After they ate the lotus, they would forget their home and loved ones and long only to stay with their fellow lotus-eaters. Those who ate the plant never cared to report or return. Figuratively, 'lotus-eaters' denotes "people who spend their time indulging in pleasure and luxury rather than dealing with practical concerns".
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