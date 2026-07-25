Nya filmen väcker gammal fråga: Vad åt lotusätarna?

Christopher Nolans filmatisering av Homeros ”Odyssen” har väckt en del gamla frågor till liv. New York Times har tagit sig an den annars kanske inte så brännande diskussionen om vad det egentligen är lotusätarna äter.

I boken får hjälten Odysseus problem när hans besättning blir mer intresserade av att sätta i sig vad som beskrivs som lotusblommor på en ö än att fortsätta segla hemåt mot Ithaka.

Efter att ha pratat med tio olika experter kan tidningen konstatera att det i alla fall inte rör sig om den blomma som i dag kallas lotus i folkmun – men att det möjligen kan handla om opium. Kirk Freudberg som forskar om antiken vid universitetet Yale menar dock att frågan inte går att besvara, eftersom blomman bara är ”ett ting i den mytiska fantasin”.

– Den har inte någon motsvarighet i verkligheten. I stället kombinerar den olika egenskaper som får den att framstå som farlig, lockande och absolut ogrekisk, säger han.