ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Vikingaskeppet Glad av Gillberga och Matt Damon i filmen ”The odyssey”. (Föreningen Vikingaleden/Universal)
Storfilmen "The Odyssey"

Bråk efter ”The odyssey” löst – svenskt skepp får pengar

Av Alice Hermansson
Publicerad:

Bråket mellan den svenska Föreningen Vikingaleden och det amerikanska filmbolaget Universal Pictures är över, rapporterar P4 Värmland. Efter flera månaders tystnad har filmjätten nu betalat fakturorna för reparationen av vikingaskeppet Glad av Gillberga, som användes under inspelningen av storfilmen ”The odyssey”.

Glad hyrdes in som ett av flera vikingaskepp som syns i Christopher Nolans hyllade tolkning av det antika eposet. Men under inspelningen ådrog sig skeppet skador och den svenska ideella föreningen fakturerade Universal 60 000 kronor för reparationerna. Nu har pengarna äntligen kommit in på kontot, säger Peter Olausson, ordförande för Vikingaleden.

Men inget ont som inte för något gott med sig, konstaterar ordföranden i P4. Intresset för de obetalda fakturorna har varit enormt och lilla Glad har blivit en världssnackis.

– Historien är inte slut här, säger Peter Olausson.

Peter Olausson: ”Har lärt mig att man ska granska avtal noggrant”
radio+text · Sveriges Radio
Filmbolaget kontaktade föreningen efter månader av tystnad (21 juli)
Expressen
Skadorna uppstod när skeppet fraktades mellan olika inspelningsplatser (20 juli)
www.vf.se  · Ofta betalvägg
Annons
Euroflorist Summer Sale: upp till 40% på utvalda buketter, leverans samma dag
Euroflorist
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen