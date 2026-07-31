Bråk efter ”The odyssey” löst – svenskt skepp får pengar

Bråket mellan den svenska Föreningen Vikingaleden och det amerikanska filmbolaget Universal Pictures är över, rapporterar P4 Värmland. Efter flera månaders tystnad har filmjätten nu betalat fakturorna för reparationen av vikingaskeppet Glad av Gillberga, som användes under inspelningen av storfilmen ”The odyssey”.

Glad hyrdes in som ett av flera vikingaskepp som syns i Christopher Nolans hyllade tolkning av det antika eposet. Men under inspelningen ådrog sig skeppet skador och den svenska ideella föreningen fakturerade Universal 60 000 kronor för reparationerna. Nu har pengarna äntligen kommit in på kontot, säger Peter Olausson, ordförande för Vikingaleden.

Men inget ont som inte för något gott med sig, konstaterar ordföranden i P4. Intresset för de obetalda fakturorna har varit enormt och lilla Glad har blivit en världssnackis.

– Historien är inte slut här, säger Peter Olausson.