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Vikingaskeppet Draken Harald Hårfagre var också med i ”The Odyssey”. (Annika Byrde / NTB)
Storfilmen "The Odyssey"

Universal slår tillbaka: Vi har betalat allt för skeppet

Av Hannah Gustafsson
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Universal hävdar att man har betalat alla fakturor från värmländska Föreningen Vikingaleden för att ha hyrt vikingaskeppet Glad av Gillberga, skriver TMZ.

Skeppet användes i Christofer Nolans storfilm ”The Odyssey” och hyrdes ut med förbehållet att filmbolaget också skulle stå för slitaget på båten, en nota som landade på 60 000 kronor. Något som föreningen menar att de aldrig fick betalt för.

Men nu slår Universal tillbaka.

”Våra uppgifter visar att samtliga fakturor som rör Glad av Gillberga har betalats i sin helhet, inklusive reparationer. Studion och produktionen har kontaktat föreningen för att reda ut eventuella missförstånd.”

Föreningens ordförande Peter Olausson uppger till Expressen att han har varit i kontakt med bolaget, men menar fortfarande att de inte fått betalt.

Olausson: De har betalat för hyran, inget annat
TMZ
Konflikten har uppmärksammats i The Guardian och New York Times
Expressen
Båten fick transportskador
radio+text · Sveriges Radio
Universal fick låna skeppet under sex månader
www.theguardian.com
Reparationen gjorde att båten inte kunde sjösättas i tid
NY Times  · Ofta betalvägg
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