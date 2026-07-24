Universal slår tillbaka: Vi har betalat allt för skeppet

Vikingaskeppet Draken Harald Hårfagre var också med i ”The Odyssey”.

Universal hävdar att man har betalat alla fakturor från värmländska Föreningen Vikingaleden för att ha hyrt vikingaskeppet Glad av Gillberga, skriver TMZ.

Skeppet användes i Christofer Nolans storfilm ”The Odyssey” och hyrdes ut med förbehållet att filmbolaget också skulle stå för slitaget på båten, en nota som landade på 60 000 kronor. Något som föreningen menar att de aldrig fick betalt för.

Men nu slår Universal tillbaka.

”Våra uppgifter visar att samtliga fakturor som rör Glad av Gillberga har betalats i sin helhet, inklusive reparationer. Studion och produktionen har kontaktat föreningen för att reda ut eventuella missförstånd.”

Föreningens ordförande Peter Olausson uppger till Expressen att han har varit i kontakt med bolaget, men menar fortfarande att de inte fått betalt.