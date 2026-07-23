Kritik mot Zendayas iranska örhängen: ”Chockerande”
Filmstjärnan Zendaya kritiseras för att under en pressträff för storfilmen ”The Odyssey” ha burit örhängen som skapats av nästan 3 000 år gamla iranska guldmedaljonger, skriver flera medier. Medaljongerna kommer från en skatt som hittades och plundrades i nordvästra Iran i slutet av 1940-talet.
– Det är föremål som inte ska användas som accessoarer. De är världsarv, inte accessoarer, säger konsthistorikern Sussan Babaie till The Guardian och kallar Zendayas beslut att bära örhängena för ”chockerande”.
I filmen – som hade biopremiär den 17 juli – spelar Zendaya gudinnan Athena.
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