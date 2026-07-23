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Zendaya bar örhängena under en pressträff för ”The Odyssey” i början av juli. (Scott A Garfitt/AP/TT)
Storfilmen "The Odyssey"

Kritik mot Zendayas iranska örhängen: ”Chockerande”

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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Filmstjärnan Zendaya kritiseras för att under en pressträff för storfilmen ”The Odyssey” ha burit örhängen som skapats av nästan 3 000 år gamla iranska guldmedaljonger, skriver flera medier. Medaljongerna kommer från en skatt som hittades och plundrades i nordvästra Iran i slutet av 1940-talet.

– Det är föremål som inte ska användas som accessoarer. De är världsarv, inte accessoarer, säger konsthistorikern Sussan Babaie till The Guardian och kallar Zendayas beslut att bära örhängena för ”chockerande”.

I filmen – som hade biopremiär den 17 juli – spelar Zendaya gudinnan Athena.

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www.theguardian.com
Arkeolog: ”De är gjorda av plundrade antikviteter”
www.telegraph.co.uk  · Ofta betalvägg
People har utan framgång sökt Zendaya för en kommentar
people.com
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