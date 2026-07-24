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Matt Damon och Anne Hathaway i samband med galapremiären för ”The Odyssey” i New York. (Evan Agostini /AP/TT / AP)
Storfilmen "The Odyssey"

Juryn entusiastisk – ”The Odyssey” är Oscarsfavorit

Av Tor Gasslander
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Oscarsjuryns medlemmar är mycket entusiastiska efter de första visningarna av Christopher Nolans ”The Odyssey”, skriver Variety.

En anonym jurymedlem beskriver filmen som ”spektakulär”, en annan vittnar om att ha börjat gråta två gånger under visningen, och en tredje kallar Nolan ”vår tids definierande filmskapare”.

”The Odyssey” kan med andra ord redan nu räknas som favorittippad inför galan som hålls i mars nästa år.

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