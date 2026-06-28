BIS varnar: AI-investeringar riskerar utdragen krasch

Centralbankernas bank BIS varnar för att tekniksektorns massiva AI‑investeringar riskerar att sluta i en utdragen investeringskrasch, rapporterar Financial Times.

BIS skriver i sin årsrapport att de fem största teknikjättarna väntas investera över 1 biljon dollar mellan 2025 och 2026, och att en besvikelse över avkastningen kan leda till ett snabbt stopp i finansieringen av AI‑bolag.