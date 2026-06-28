ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Handel på New York-börsen. Illustrationsbild. (Richard Drew /AP/TT / AP)
AI-frossan på Wall Street

BIS varnar: AI-investeringar riskerar utdragen krasch

Av Tor Gasslander
Publicerad:

Centralbankernas bank BIS varnar för att tekniksektorns massiva AI‑investeringar riskerar att sluta i en utdragen investeringskrasch, rapporterar Financial Times.

BIS skriver i sin årsrapport att de fem största teknikjättarna väntas investera över 1 biljon dollar mellan 2025 och 2026, och att en besvikelse över avkastningen kan leda till ett snabbt stopp i finansieringen av AI‑bolag.

Enligt banken kan investeringarna ha varit väl ”entusiastiska”
Financial Times  · Ofta betalvägg
Upplägg där emissioner kopplas till andra kontrakt är särskilt riskabla, enligt banken
TT
Den gångna veckan var en av årets sämsta för techaktier
www.marketwatch.com  · Ofta betalvägg
Läs BIS årsrapport här
www.bis.org
Annons
Jämför bredbandspriser i din region
Bredbandsval
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
AI-frossan på Wall StreetArtificiell intelligensBank, finans & försäkringMakroekonomi