Wall Street-bankerna tjänar snart mer i Asien än i Europa

Aktiehandel på Wall Street den 6 juli 2026. Personerna på bilden har ingen koppling till innehållet i artikeln.

Aktiehandel i asiatiska AI-bolag har lett till rekordstora vinster för Wall Streets investmentbanker, rapporterar Financial Times. Så pass att Asien snart kan gå om Europa som bankernas näst största intäktskälla, enligt källor till tidningen.

– Asien har definitivt framträtt som en av de stora vinnarna inom AI, säger Rachid Alaoui, chef för aktiehandel på JP Morgan Chase, till FT.

Under det senaste kvartalet gjorde bankerna vinster på 25,7 miljarder dollar – motsvarande cirka 248 miljarder svenska kronor – i handel med asiatiska bolag.