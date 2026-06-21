Bluffmejl skickas ut om ”GTA VI” – stjäl personuppgifter

Lanseringen av ”Grand theft auto VI” i höst ser ut att närma sig med stormsteg. Men redan nu har bluffmejl med en inbjudan att spela före alla andra börjat skickas ut. Det skriver The Guardian.

I mejlen erbjuds man att spela betaversionen. Det innebär att skaparna släpper spelet tidigt för vissa personer, för att kunna hitta och fixa eventuella buggar innan lanseringen.

– Du är en gamer som väntar på spelet, och får ett mejl som ser väldigt professionellt ut. Med hjälp av AI kan bedragare numera efterlikna officiella hemsidor extremt bra, säger Gerald Kasulis, vice vd för globala frågor på Nord VPN.

Han menar att många hinner klicka på länken utan att tänka sig för. Den som gör det uppmanas lämna personuppgifter, som kan säljas vidare av bedragarna, skriver tidningen.