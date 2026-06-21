ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Trailer till ”Grand theft auto VI”
Nya "GTA"-spelet

Bluffmejl skickas ut om ”GTA VI” – stjäl personuppgifter

Av Hannah Gustafsson
Publicerad:

Lanseringen av ”Grand theft auto VI” i höst ser ut att närma sig med stormsteg. Men redan nu har bluffmejl med en inbjudan att spela före alla andra börjat skickas ut. Det skriver The Guardian.

I mejlen erbjuds man att spela betaversionen. Det innebär att skaparna släpper spelet tidigt för vissa personer, för att kunna hitta och fixa eventuella buggar innan lanseringen.

– Du är en gamer som väntar på spelet, och får ett mejl som ser väldigt professionellt ut. Med hjälp av AI kan bedragare numera efterlikna officiella hemsidor extremt bra, säger Gerald Kasulis, vice vd för globala frågor på Nord VPN.

Han menar att många hinner klicka på länken utan att tänka sig för. Den som gör det uppmanas lämna personuppgifter, som kan säljas vidare av bedragarna, skriver tidningen.

Det finns inget officiellt betatest som har utlysts
www.theguardian.com
Spelet går att förbeställa i slutet av juni
BBC
Annons
Överraska med blombud för student, examen och sommarens alla firanden!
Euroflorist
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Nya "GTA"-speletArtificiell intelligensData, it & högteknologi