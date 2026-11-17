Bodström: Minskad chans att Andersson blir statsminister
Förre justitieministern Thomas Bodström (S) menar att sannolikheten för en rödgrön regering har minskat. I SVT:s Aktuellt säger han att oddsen för en Magdalena Andersson-styrd regering de senaste veckorna minskat från 80 procents sannolikhet till 51.
– Får de inte ihop det nu, då kan det dröja många år innan de rödgröna får chansen igen, säger han i sändningen.
Förra moderatledaren Anna Kinberg Batra säger att motsättningarna mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet kan bli svårlösta.
– I en regering ska man förhandla om tusentals saker och vara överens om precis allting. Hur Vänstern och Centern skulle kunna bli det, det framgår fortfarande inte, säger hon.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen