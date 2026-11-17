Förre justitieministern Thomas Bodström (S) menar att sannolikheten för en rödgrön regering har minskat. I SVT:s Aktuellt säger han att oddsen för en Magdalena Andersson-styrd regering de senaste veckorna minskat från 80 procents sannolikhet till 51.

– Får de inte ihop det nu, då kan det dröja många år innan de rödgröna får chansen igen, säger han i sändningen.

Förra moderatledaren Anna Kinberg Batra säger att motsättningarna mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet kan bli svårlösta.

– I en regering ska man förhandla om tusentals saker och vara överens om precis allting. Hur Vänstern och Centern skulle kunna bli det, det framgår fortfarande inte, säger hon.