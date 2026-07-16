Börsen backar efter viktiga delår – ABB faller tungt

Stockholmsbörsen backar på torsdagen efter en tung rapportmorgon där bland annat ABB och Nordea släppt sina siffror för det andra kvartalet. Vid 10-tiden är storbolagsindexet OMXS30 ner 1,0 procent.

ABB slog förväntingarna gällande både vinst och omsättning. Samtidigt meddelade bolaget att man lagt ett bud på brittiska Rotork värt 5,5 miljarder dollar. Aktien faller 3 procent.

Nordeas rapport låg i linje med det förväntade och banken har beslutat om en halvårsutdelning på 0,34 euro per aktie. Aktien stiger svagt.

Mips aktie rusar 20 procent efter att hjälmteknikbolaget redovisat en organisk försäljningstillväxt på 42 procent.